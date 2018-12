E’ il Teatro parrocchiale di Avio ad ospitare stasera, sabato 1 dicembre, alle 20. 45, lo spettacolo “Kairós, il valore del tempo” un evento fra musica, danza, teatro e solidarietà. Uno spettacolo che viene proposto in occasione della fine del progetto biennale “B-Side l’altra faccia della musica” del piano giovani A.M.B.R.A, realizzato dalla Scuola Musicale dei Quattro Vicariati OperaPrima che vuole essere un momento di condivisione per un tema trasversale, comune a tutti: il valore del tempo.

Il termine Kairós incluso nel titolo dello spettacolo, è una parolaGreca antica. Si può dire indicasse la qualità del tempo inteso come "momento giusto oopportuno”, “la buona occasione”.E’ un’opportunità per incontrare giovani del mondo della musica, della danza e del teatro che comunicheranno il loro punto di vista sul valore del tempo, aspetto intrinsecamente legato alla situazione delle malattie rare, l’altro tema che si affronterà durante la serata.

Lo spettacolo è multidisciplinare ed è appunto intrecciato con danza moderna e classica,musica dal vivo di vario tipo, teatro e video proiezione. In contemporanea sul palco sialterneranno più discipline, a volte singole, a volte insieme, tutto in una sinergia ricca di colori.Si dedicherà attenzione al tema delle malattie rare e tutto il ricavato sarà destinato all’associazione FOP Italia Onlus (Fibrodisplasia ossificanteprogressiva).

Musica: Alberto Guarnieri, Andrea Celeste Brogio, Andrea Vicenzi, Chiara Mazzucchi, Daniele D’Incà, Daniele Farina, Daniele Zomer, Davide Barozzi, Davide Dellantonio, Davide Ragnini, Denis Bianchi, Edoardo Voccia, Emanuele Tomasi, Francesca Gerola, Giuditta D’Incà, Leonardo Amadori, Lia Calzà, Luca Bona, Marco Salvetti, Martina Benatti, Massimo Zuani, Matthias Angelini, Mattia Mellarini, Maurizio Ferrari, Micaela Calzà, Raffaele Ferrari, Riccardo Rea, Sandra Usiljanin, Stefano Licio.

Danza: Alice Prezzi, Anees Zappini, Caterina Massar, Caterina Massimo, Eleonora Finotti, Elisa Colla, Elisa Sada, Emanu la Iossa, Francesca Lorenzini, Giorgia Bertolini, Giulia, Chiavini, Hillary Anghileri, Marta Massari, Martina Gelmini, Rachele Cozzaglio , Sofia Carlone, Vanessa Bertoletti.

Teatro: Angelica Beccari, Martin Tranquillini, Monica Pedron. Tecnici audio e luci: Alessandro Sosi, Daniele Miotto, Ivan Benvenuti, Michele Chiusole

iprese video: Federica Forti, Marco Benvenuti.



