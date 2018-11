Sabato al Melotti arriva il duo Knower

Domani, sabato 10 ottobre alle ore 21 all’Auditorium «Melotti» di Rovereto, la rassegna «Jazz’about» propone «Knower, il progetto a due della cantante Genevieve Artadi e del batterista e polistrumentista Louis Cole (nella foto).



Un personaggio, quest’ultimo, fra i più talentuosi della scena musicale contemporanea. Ottimo strumentista, si muove in un territorio che va dal funk all’electro più spigolosa passando per il soul più modernista, tenendo sempre come compagno di viaggio lo spirito jazz, tra la propensione ai soli e certe soluzioni che ricordano big band «storiche». Il musicista americano non si accontenta di «fare le cose bene» ma compie un passo in più: per la sua musica dà vita a microcosmi fatti di soluzioni strane, di mimiche facciali stralunate, di combinazioni inaspettate, di «sense of humour» lunare e, al tempo stesso, altamente corrosivo.



Se ne sta accorgendo anche il mondo del web: alcuni suoi video, apparentemente «casalinghi» ed amatoriali ma in realtà studiatissimi, hanno già raggiunto svariati milioni di visualizzazioni. Tutto questo senza ammiccamenti, senza soluzioni facili, senza ricorsi al pop. Segno di una personalità davvero forte. Un progetto come Knower spariglia le carte: sa parlare a più pubblici, porta verso esiti sorprendenti ed ignoti, pur avendo un profondo rispetto e una grande (ri)conoscenza verso la lezione più autentica e storica del jazz.