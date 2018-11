Eagles, tutta la musica della band in cofanetto

Gli Eagles hanno creato un’indelebile eredità musicale con una carriera che copre più di 40 anni e include sei album numero uno, più di una dozzina di hits Top 40 e sei Grammy Awards.

E domani, venerdì 2 novembre, uscirà «Legacy», il cofanetto che riunisce in una sola raccolta tutta la musica che fece degli Eagles una delle band che vendette di più nella storia della musica.

«Legacy» sarà disponibile in due versioni.

La prima versione contiene 12 cd e include tutti sette gli album in studio della band, tre album live, ed una compilation di singoli e b-sides. Comprende inoltre due video dei concerti: Hell Freezes Over (DVD) e Farewell Tour: Live From Melbourne (Blu-ray).

La seconda versione, in vinile, raccoglie15 Lp. Entrambi i cofanetti sono contenuti in custodie accompagnate da un libro di 54 pagine con copertina rigida, pieno di foto rare e inedite, memorabilia e l’artwork che comprende l’intera carriera della band.

L’ingegnere del suono, vincitore di Grammy, Bob Ludwig ha rimasterizzato Hell Freezes Over e Millennium Concert in via del tutto speciale per «Legacy». Entrambi gli album, insieme a molte tracce dalle compilation Singles and B-Sides, sono stati pubblicati su vinile per la prima volta come parte della raccolta.

In più, il fenomenale doppio album Eagles Live sta facendo il tanto atteso ritorno al vinile in questo cofanetto dopo essere stato fuori dalla stampa per decenni.

