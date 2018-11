Dodi Battaglia a Bolzano il 28 dicembre

Il 2018 segna 50 anni di carriera per Dodi Battaglia. E il chitarrista ha deciso di celebrarlo con un nuovo tour teatrale, Perle - Mondi senza età: una serie di concerti nei quali porta sul palco le canzoni dei Pooh meno proposte nei live, quelle «perle» rimaste nei cuori per anni, come «Io in una storia» (Alessandra, 1972), «Classe ‘58» (Boomerang, 1978) e «Senza musica e senza parole» (Musicadentro, 1994).

Le date dei concerti prevedono una tappa anche a Bolzano il 28 dicembre. Il tour comincerà da Napoli il 17 novembre, il 10 dicembre sarà a Milano, poi a gennaio, a Roma, il 26 gennaio a Verona e chiuderà dopo varie città il 22 marzo ad Ancona.

«Perle - dice Battaglia - è un progetto musicale che parte da lontano: dal desiderio di condividere un percorso artistico importante, durato una intera vita. Per la precisione, dal giugno del 1968 in cui venni arruolato come chitarrista dei Pooh fino al dicembre del 2016, quando finì il gruppo.

«Un progetto musicale che desidera portare nei giusti spazi la poetica di Valerio Negrini e di Stefano D’Orazio e la musica dei Pooh». Al tour è stato dedicato un libretto realizzato da Michaela Sangiorgi, con foto di Domenico Fuggiano scaricabile gratuitamente in Pdf su bit.ly/libretto-PERLE.