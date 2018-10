Nel dicembre di tre anni fa l’Harlem Gospel Choir aveva conquistato il pubblico dell’Auditorium di Trento con una trascinante e suggestiva performance.

Ora una delle formazioni più apprezzate a livello internazionale di musica gospel ritorna nella stessa location del capoluogo per un nuovo spettacolo, organizzato da Fiabamusic, che si terrà il 7 dicembre alle ore 21.

L’Harlem Gospel Choir, fondato nel 1986 da Allen Bailey per le celebrazioni in onore di M. L. King, è composto dalle più raffinate voci e dai migliori musicisti delle Chiese Nere di New York e attraverso la propria musica, da anni manda nei suoi show un messaggio di amore, pace e armonia fra persone di nazioni e culture diverse. Il loro repertorio comprende gospel tradizionali e contemporanei, jazz e blues e il coinvolgimento del pubblico è parte integrante dell’esibizione dal vivo del coro. Attraverso le sue performance live questa formazione spera di creare una migliore comprensione della cultura afroamericana e di quella musica così ispirata che è il gospel.

Il curriculum del coro è davvero eccezionale: dai concerti davanti a centinaia di migliaia di persone, come quella del 1990 allo Yankee Stadium di fronte a Nelson Mandela o quella al Central Park, nel 1995, dedicata a Papa Giovanni Paolo II, alle collaborazioni con grandi artisti della musica mondiale come Paul McCartney, Diana Ross, U2, Keith Richards, Ben Harper. Gli U2 li hanno ribattezzati «Angels in Harlem», un apprezzamento dovuto all’interpretazione da brividi di «I Still Haven’t Found What I’m Looking For», che hanno inciso insieme in una registrazione del 1988. Fra i brani che proporranno al pubblico trentino anche «Christmas Carol Medley», «O Happy Day» e, ancora, «Love’s in Need» di cui ricordiamo la splendida interpretazione di una leggenda della musica nera come Stevie Wonder.

E proprio molti pezzi di questo straordinario artista, tra i più importanti della black music, verranno riproposti a coloro che saranno presenti in teatro accanto a quelli dei loro dischi fra cui «I’m so Glad», registrato dal vivo al Fukuoka Blue Note. I biglietti per il concerto dell’Harlem Gospel Choir sono disponibili in prevendita nel circuito PrimiallaPrima.