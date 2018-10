Sono i due talenti canori lanciati dieci anni fa dal programma di Maria De Filippi Amici, Alessandra Amoroso e Valerio Scanu, a dominare la classifica Fimi/Gfk di questa settimana, occupando rispettivamente, appena entrati, il primo e il secondo posto. Alessandra Amoroso con il suo nuovo album '10' conquista la vetta. Il dieci riprodotto sulla copertina della sua raccolta, ricca di colori rappresenta un Io: ma la cantante non intendeva parlare di sé, al contrario ha voluto celebrare il rapporto con il suo pubblico costellato di 27 dischi di platino e nato con Amici, dieci anni fa. Valerio Scanu debutta anche lui nella top ten in seconda posizione, con l'album Dieci, che festeggia un lustro di carriera, nata nel 2008 quando appena diciottenne, debuttava nel talent di Canale 5 assieme alla Amoroso. Perdono la prima posizione e restano sul podio sul terzo gradino i cattivi ragazzi della Dark Polo Gang con il loro Trap Lovers. Seguono i Thegiornalisti con Love e i Twenty One Pilots con il loro Trench.