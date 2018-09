Saranno 'I Nomadi', con il live 'Per tutta la vita' che celebra i loro 55 anni di carriera in musica, i protagonisti del concerto 'Modena 29 settembre', in programma in piazza Roma sabato 29 settembre alle 21.

L'appuntamento, a ingresso libero (un migliaio i posti a sedere, circa 4 mila in piedi con accesso a partire dalle 19), rappresenta una tappa del tour celebrativo dei Nomadi e si inserisce nel percorso avviato nel 2009 a Modena per festeggiare la città considerata 'capitale del beat' negli anni Sessanta.