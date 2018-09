Metallica, una sola data in Italia

I Metallica suoneranno a Milano, all'ippodromo Snai di San Siro, nell'ambito del Milano Summer Festival, l' 8 maggio del 2019 .

Sarà l'unica data italiana del «WorldWired Tour» 2018-2019, che prenderà il via il prossimo 26 settembre da San Francisco, in California.

James Hetfield e compagni, dopo una prima parte del tour negli Stati Uniti, sbarcheranno in Europa il primo maggio del 2019, a Lisbona. Poi Madrid, il 3 maggio, e Barcellona, il 5, prima di arrivare all'unico appuntamento italiano.

La chiusura del tour è prevista per il 25 agosto 2019 a Mannheim, in Germania.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per il Fan Club a partire dalle 10 di mattina di domani. Poi sarà il turno dei titolari di carta American Express, che potranno comprarli per 48 ore a partire dalle 10 di mercoledì 26. Infine sarà il turno degli iscritti a MyLiveNation, che potranno acquistarli su livenation.it dalle 10 di giovedì 27. Per tutti gli altri bisognerà attendere le 10 di venerdì 28 settembre, in tutti i punti vendita autorizzati.

I «Metallica» sono il gruppo heavy metal forse più conosciuto. Originari di Los Angeles, sono sulla breccia fin dagli inizi, quando si fecero «sentire» con i loro suoni duri, dal 1981. I componenti sono James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujillo .

I loro pezzi sono aggressivi e forti. Hanno vinto anche nove Grammy Award.