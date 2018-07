I Negrita a Villafranca di Verona

Il tour estivo dei Negrita fa tappa sabato 7 luglio alle ore 21 al Castello Scaligero di Villafranca di Verona. Una cornice suggestiva, dove prenderà vita un live che ai pezzi storici, alternerà i brani tratti dal nuovo album “Desert Yacht Club”, uscito lo scorso 9 marzo.

Undici tracce inedite, scritte e composte dalla band e prodotte da Fabrizio Barbacci. Il titolo è un vero e proprio omaggio ad un luogo di ispirazione: trae infatti il nome dall’omonima oasi creativa fondata da Alessandro Giuliano nel deserto di Joshua Tree in California. “Ancora una volta la California – hanno spiegato i Negrita –. Per molti versi, molto dell’immaginario con cui ci siamo presentati al mondo più di vent’anni fa era inizio proprio da lì per poi trasformarsi in un rapporto che, tra arrivederci e clamorosi ritorni, ci aveva tenuti sempre legati a quei luoghi così densi di mitologia. Sapete come funzionano queste cose, certi amori non finiscono mai”.