l battito del rock trentino torna ad animare lo spazio del Giardino S. Chiara grazie alla rassegna “I Martedì delle Band “ organizzata dal Centro S. Chiara, con il Servizio Cultura e Politiche giovanili del Comune di Trento, il Centro Musica e in collaborazione con l’Opera Universitaria. Primo concerto quello di martedì 10 luglio, alle 21, con gli Alastyn seguiti dai Beavers from Mars, band che ha come influenze principali quelle di Arctic Monkeys, Franz Ferdinand e Beatles. Martedì 17 sul palco Caina e Band, gruppo che nasce per volontà del rapper trentino Michele Cainelli, in arte Caina, e a seguire i Joy Holler che punteranno sul loro nuovo cd “Mettetevi comodi”.

Con i Darvaza, guidati dalla voce di Luca Zaniboni, ci si tufferà nella atmosfere wave e post punk del gruppo che ha appena vinto le selezioni regionali del concorso Arezzo Wave. A seguire i Bugiardi d’Autore freschi di pubblicazione del loro primo cd nel segno di un rock cantato in italiano. Ultimo live di luglio, il 31, sarà diviso a metà fra i Blue Shirts band di impronta rock’n’blues e Persefone il progetto solista della cantautrice Maria Minotto. Il mese di agosto s’aprirà, il 7, con l’accoppiata ruvida formata da Prologue Of A New Generation e Nereis (qui nella foto di Alan Bianchi), seguiti il 14 dall’alternative rock di Maude e Fiume, il 21 da Come Gatti nell’Acqua e Jambow Jane mentre il 28 suoneranno Subcutanea e Mondo Frowno.Per quanto riguarda il cartellone di settembre, martedì 4, sul palco The Killbilly’s e The Indigo Devils, l’11 il cantautore Alvise Osti e il Joe Cova Duo mentre l’ultimo appuntamento, il 18, sarà con Red e Giovanni Dallapè.

La novità di questa edizione de “I martedì delle band” riguarda l’introduzione di un contest tramite la piattaforma social Instagram: una sorta di “giuria popolare” per decretare la miglior band o cantante di questa edizione attraverso un post sul proprio profilo. Ceme fare? Per votare sarà necessario seguire alcune regole: sarà possibile votare solo su Instagram con un post sul proprio profilo; l’immagine postata dovrà riferirsi alla serata e dovrà essere accompagnata dal tag @csc_trentino;sarà obbligatorio usare sempre l’hastag #mdb2018; in aggiunta, va riportato anche l’hashtag riferito alla band (es. #mdb2018 #mdbpolice), Verranno prese in considerazione solo immagini relative al concerto in oggetto e si potrà votare entro e non oltre la mezzanotte del lunedì successivo all’esibizione. I vincitori saranno decretati dalla somma delle immagini raccolte sotto l’etichetta tematica virtuale hashtag (es. #mdbpolice). Verranno resi validi solo i post pubblicati dal giorno dell’esibizione fino alle ore 24:00 del lunedì successivo, con soggetto relativo al live. Al termine della rassegna, la band o l’artista solista che durante le esibizioni avrà ottenuto il maggior numero di immagini, vincerà la possibilità di aprire un evento in calendario nella stagione musicale 2018-2019 del Centro Servizi Culturali S. Chiara.