Record Store Day 2018: vinile a go go per Legacy Recordings

Legacy Recordings, la divisione cataloghi di Sony Music Entertainement, annuncia la sua più ambiziosa serie di uscite da collezione per il Record Store Day, album che saranno pubblicati sabato 21 aprile.

La selezione pubblicata da Legacy Recordings per il Record Store Day 2018 del 21 aprile, la più grande di sempre, comprende anche album di Johnny Cash, Elvis Presley, Jimi Hendrix, Bruce Springsteen, Pink Floyd, The Allman Brothers Band, Jeff Buckley, Eurythmics, Van Morrison & Joey DeFrancesco, Rage Against The Machine e molti altri,

Tra le uscite in vinile troviamo la serie Live From The Vaults, con performance live di Soul Asylum, Living Colour e Hot Tuna; Il leggendario album perduto I Love My Lady del 1982 di Johnny Mathis’; Certified Classics pubblica titoli esclusivi di Aaliyah, Cypress Hill, Prodigy e Rob Base & DJ E-Z Rock

Queste uscite esclusive celebrano alcuni fra i grandi artisti del pop, rock, R&B, hip-hop, country e jazz, tra cui anche Uncle Tupelo, Bob Dylan & The Grateful Dead, Johnny Mathis, Wu-Tang Clan, Aaliyah, Soul Asylum, Marvin Gaye, Thelonious Monk e molti altri.

Il Record Store Day è stato concepito nel 2007 ad un raduno di gestori e dipendenti di negozi di dischi indipendenti, come un modo di celebrare e spargere la voce sulla cultura unica che circondava i circa 1400 rivenditori indipendenti degli Stati Uniti e le migliaia di negozi simili in tutto il mondo. Gli ambasciatori ufficiali del Record Store Day di quest’anno sono i Run The Jewels.