Sanremo Rock: il concorso questa sera al Le Bistrot di Pergine

Sanremo Rock & Trend Festival approda anche in Trentino per selezionare le migliori band regionali da mandare alle fasi finali della manifestazione. Uno dei più noti e longevi festival per artisti rock emergenti che dagli inizi degli anni ’80 ha visto transitare sul suo palco nomi del calibro di Litfiba, Denovo di Mario Venuti, Ligabue, Tazenda, i Bluvertigo di Morgan e gli Avion Travel, solo per citarne alcuni, fa tappa stasera al Le Bistrot di Pergine Valsugana (ore 21, ingresso libero).



È qui, infatti, che le band nate e cresciute in Trentino Alto Adige si sfideranno con esibizioni live per staccare il biglietto che le porterà il prossimo mese di maggio nella Città dei Fiori. Direttore artistico e presidente di giuria sarà Luca Valentini di Percorsi Musicali - Gruppo Global Label Records Italy. Nove i protagonisti che si alterneranno sul palco a partire dal cantautore di Borgo Valsugana Mattero Margon seguito dai meranesi Pink Frida che propone pezzi inediti in italiano, in chiave pop – hard rock, blues, che raccontano la vita e i suoi contrattempi. Gioca in casa il musicista di Pergine Vinci (al secolo Davide Vinciguerra) che ha pubblicato «Perseverare è umano» mentre i Darvaza punteranno sulla loro miscela di post punk e new wave.

Arrivano da Cortina d’Ampezzo i Naked Lady Couloir che nei loro brani fondono musica pop, electro-dub, stoner in una miscela di rock alternative che risente dei gusti musicali dei singoli. Emergono dalla scena dell’ entroterra veneziano i Gavrilo Princip che s’spirano ai cantautori italiani ma anche alle rock band inglesi e alla musica elettronica. La scena lagarina verrà invece rappresentata dai Chiuso per ferie band in circolazione dal ‘92 e che suona un rock melodico italiano, anche se non è raro trovare nel repertorio brani più aggressivi. Dopo aver conquistato proprio sul palco del Bistrot il contest Rock Time i Three Crazy Days si rimettono in gioco con le loro canzoni in cui si intrecciano le varie gradazioni del rock.