Jeff Beck torna a giugno in Italia

Jeff Beck torna in Italia. Il grande chitarrista rock sarà a giugno in tour con uno show che ripercorrerà i brani del suo repertorio. Con il musicista Vinnie Colaiuta alla batteria e la bassista australiana Tal Wilkenfeld. Ecco le date italiane: il 23 giugno al Festival del Vittoriale Tener-a-mente a Gardone Riviera; il 24 giugno al Rock in Roma @ Teatro Romano di Ostia Antica; il 25 giugno allo Stupinigi Sonic Park di Nichelino (Torino).