Levico, a Santo Stefano arrivano i Nomadi: biglietti ancora disponibili

Grande attesa a Levico per il ritorno dei Nomadi: nonostante la grande richiesta da parte degli appassionati, ci sono ancora dei biglietti disponibili per il concerto che si terrà il giorno di Santo Stefano alle 21.30 al Palalevico .

Qualche biglietto era ancora disponibile, ma alla fine, martedì sera ci sarà il pienone per questo rientro della band emiliana, che nel corso della sua storia ha mutato più volte la composizione, ma mantenendo sempre la propria identità.

Il concerto è previsto nell'ambito del tour per il nuovo album uscito a fine ottobre. Per i fan dei Nomadi sarà questa la prima occasione per ascoltare live alcune canzoni del disco Nomadi dentro ennesimo capitolo di una discografia davvero sterminata di una storia musicale diventata leggenda.

Beppe Carletti , l'unico «nomade» delle origini, ha spiegato nei giorni scorsi il valore del nuovo disco, che lui stesso ritiene tra i migliori da parecchio tempo a questa parte. Nel disco, come sempre lo stile dei Nomadi, anche dal punto di vista tecnico del sound. Un suono senza computer, con strumenti veri, senza batterie elettroniche e l'arrivo di una nuova voce «nomade», quella di Yuri Cilloni , uno considerato dallo stesso Carletti un vero «nomade», perché ha fatto una lunga gavetta in una cover band dei Nomadi e conosce bene il lavoro della band. «Aspettavamo da tempo uno come lui - ha dichiarato Carletti - una persona che crede in quello che canta, che lo vive dentro». Nel disco che sarà presentato martedì c'è anche un brano firmato da Francesco Guccini. Ma come sempre nei concerti dei «Nomadi» molto spazio sarà lasciato alla storia del gruppo, più che alle canzoni del nuovo cd.