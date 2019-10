Il 22 ottobre esce il nuovo libro di Fabio Volo, intitolato «Una gran voglia di vivere». Ma il volume è già in stampa da giorni alla ex Mondadori (ora Elcogfraf) di Cles. E il noto scrittore-autore Fabio Volo è venuto in Trentino per ringraziare il personale, e firmare... un bancale di libri da spedire.

Volo ha poi pubblicato tutto su ecbook con questo video, dove afferma: «Oggi sono andato a Cles in provincia di Trento dove stanno stampando il mio nuovo libro. È stato emozionante vedere la storia che ho scritto prendere corpo. Ho firmato un bancale intero di “Una gran voglia di vivere”. Mille libri!!!!! Ps: un grazie enorme a tutte le persone che ho incontrato in questa fabbrica e che da ieri se ne stanno prendendo cura...»