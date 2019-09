Parte in questi giorni da Rovereto un nuovo movimento artistico, il New Situazionisme, per iniziativa del milanese Sergio Dangelo e del trentino Lorenzo Lome Menguzzato, che con il sostegno di un’altra trentina di artisti, italiani ed europei, sarà presentato nei prossimi mesi in altre città italiane e continentali.

L’occasione è una mostra di Dangelo e Lome in corso fino all’11 settembre nella Chiesetta di Sant’Osvaldo nel quartiere Santa Maria, e all’Ostello della gioventù di Rovereto. La rassegna, intitolata «Il passo doppio», costituisce un nuovo tassello del sodalizio tra i due artisti e si snoda tra pittura, scultura e assemblage. Tele, carte, oggetti e pensieri s’incontrano in un corpus di opere realizzate a due mani e in divenire, in quanto realizzate in coppia durante la mostra.

Quanto al nuovo movimento tenuto in questi giorni a battesimo, Dangelo e Lome sottolineano che «il New Situazionisme, termine che ammicca all’inglese e in modo indisciplinato al francese, fa seguito a un glorioso quanto enigmatico momento della storia dell’arte». Il suo manifesto sarà presentato in diverse altre città a partire da Monaco di Baviera e a Milano presso la Fondazione Mudima.

Sergio Dangelo ha fondato il Movimento della Pittura Nucleare nel 1951 insieme ad Enrico Baj. Ha alle spalle oltre cinquecento mostre personali e ha partecipato a più di 1.500 mostre collettive nel mondo. Ha preso parte a diverse edizioni della Biennale di San Paolo, della Biennale di Parigi, della Quadriennale di Roma e a sei edizioni della Biennale di Venezia, una delle quali con sala personale.

Lome, pittore e scultore trentino, è fondatore del progetto «Bosco dei poeti» che nasce una ventina di anni fa e raggruppa lungo il percorso circa seicento artisti per un totale di più di mille opere. Sono oltre 300 le mostre e gli eventi in Italia e all’estero a cui ha partecipato. Si è inoltre aggiudicato diversi riconoscimenti, tra i quali il Premio Telecom Italia «Contagiare Bellezza» 2005, sotto la presidenza di Umberto Eco.

Proprio oggi, Lome ha lanciato - sempre con l’etichetta New Situazionisme - una nuova provocazione artistica: dipingere le due ciminiere della ex Italcementi di Trento. in modo da far vedere da tutta la città due opere d’arte create ad hoc. Ecco alcune foto della sua proposta (nell’elaborazione grafica di Stefano Benedetti).

Dangelo (a sinistra) e Lome Lorenzo Menguzzato (a destra) - foto Gigi ZOPPELLO