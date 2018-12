Lo scrittore francese Joseph Joffo è scomparso oggi all’età di 87 anni. Joffo era nato a Parigi nel 1931.



La sua notorietà internazionale la deve soprattutto al romanzo autobiografico «Un sac de billes» (1973), tradotto in diciotto lingue tra cui l’italiano («Un sacchetto di biglie»), in cui narra la fuga di due giovani bambini ebrei attraverso la Francia occupata dai nazisti.



A dare notizia della scomparsa è stato il figlio, Franck Joffo, precisando che il padre era malato da qualche anno. È scomparso a Saint-Laurent-du Var, nel sud della Francia, mentre si trovava in ospedale.