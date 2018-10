Gli incontri del Csseo visionabili su Youtube

La Biblioteca Archivio del CSSEO, il Centro studi sulla storia dell’Europa orientale, ha aperto un canale Youtube, nel quale si potranno vedere le registrazioni dei dibattiti, convegni e seminari che vengono periodicamente organizzati.

All’indirizzo: https://youtu.be/QWwqiQ9WWUw si può vedere la registrazione dell’incontro-dibattito «Le minoranze in Europa», che si è tenuto a Trento mercoledì 17 ottobre 2018, e al quale sono intervenuti Paul Videsott e Davide Zaffi introdotti da Massimo Libardi.

La Biblioteca Archivio del CSSEO (è su Facebook) ha sede a Levico Terme e vanta un patrimonio costituito da più di 50.000 libri dedicati alla storia dell’Europa orientale e più di 20.000 libri digitalizzati.

Si tratta di un patrimonio notevole che riguarda la contemporaneità e il Novecento, fatto di riviste, quotidiani, e altre fonti particolari, la maggior parte in lingue straniere.

Il prossimo appuntamento con la Biblioteca Archivio del Csseo, in collaborazione con la Fondazione Museo Storico del Trentino, è a Trento, mercoledì 24 ottobre, alle ore 17,30, nella Sala degli Affreschi della Biblioteca comunale (via Roma 55), per l’incontro-dibattito «Le guerre italiane d’oltremare»

Interviene Gabriele Bassi, introduce Massimo Libardi, per questo primo incontro del ciclo «L’ultimo fronte. Il Trentino nella Seconda guerra mondiale».

Ingresso consentito fino all’esaurimento dei posti a sedere.