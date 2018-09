"Fiorire d'inverno" cioè nel periodo più difficile dell'anno. E' il potente messaggio di rinascita e speranza che Nadia Toffa lancia nel suo libro che uscirà il 9 ottobre per Mondadori. Ed è la stessa Iena, che sta combattendo contro un tumore ovvero come lei stessa dice "la sfida più difficile della mia vita", a raccontarlo in un lungo post sui social che sta facendo il pieno di like: "Ecco qui Ragazzi, in questo libro vi spiego come sono riuscita a trasformare quello che tutti considerano una sfiga, il #cancro, in un dono, un'occasione, una opportunità".

"Una creatura, questo libro, nata nel periodo più difficile della mia vita - scrive - eppure vi inonderà di gioia. Lo troverete pieno d'amore. 'Fiorire d'inverno' perché non ho mai sospeso la vita per la malattia, per il cancro e nessuno dovrebbe farlo. Ecco come ci sono riuscita io". "Non si sa - ammette con sincerità la Toffa - chi vincerà. Vivendo lo scoprirò controllo dopo controllo tra qualche anno. Chi ha il cancro sa di cosa parlo".

Il libro si rivolge anche alle altre persone che in questo momento combattono il male: "Se ci sono riuscita io... ci può riuscire chiunque. Infatti sorrido ogni giorno di più alla vita. Strano eh?! Inaspettato direi. Aspetto di sapere cosa ne pensate della storia mia vita, raccontata in questo libro in cui c'è tutta la mia intimità in cui vi apro il mio cuore".

Significativi anche gli hashtag con cui la Toffa correda il post: #inno AllaVita, #nonSospendiamo la vita per colpa del #Cancro, non diamogliela vinta, #sorridere sempre perché noi siamo più forti, #trasformare il#cancro in un dono è possibile.