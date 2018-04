Menu delle montagne a Palazzo Roccabruna

A Palazzo Roccabruna, a Trento è visitabile la mostra Menu delle montagne, a cura di Aldo Audisio, che accompagnerà il Trento Film Festival fino al 9 giugno. Uno spaccato di storia di costume, un viaggio sulle tavole di alberghi e ristoranti di molti Paesi in diverse epoche e per diversi livelli sociali, dagli anni Sessanta dell’Ottocento ad oggi.

I menu, cartoncini per presentare i cibi e le bevande, creano un percorso dove le montagne sono protagoniste con immagini e avvenimenti: fra Otto e Novecento, eleganti litografie che richiamano la pittura alpestre settecentesca, o attingono all’universo simbolico alpino dell’epoca. Quelli per gli eventi più importanti del Cai e per altri gruppi alpinistici, escursionistici italiani, francesi e svizzeri. E le grandi imprese alpinistiche festeggiate con menu con le firme dei protagonisti. Ancora, quelli delle grandi tratte ferroviarie con le bellezze montuose degli Stati Uniti o del Canada.

Orari di visita: martedì e mercoledì dalle ore 9 alle 12, dalle ore 14 alle ore 17; giovedì e venerdì dalle ore 9 alle 12, dalle ore 14 alle ore 20. Sabato dalle 17 alle 20. Durante il Trento Filmfestival la mostra osserverà un orario più ampio. Ingresso libero.