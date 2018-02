Il mestiere dell’editore raccontato da chi è editore. Stasera alle 18 Roberto Keller sarà ospite del Caffè Nazionale, in piazza della Chiesa a Levico Terme.



Titolo dell’incontro: «Dove ci sono i libri, vivono le idee: libere e in movimento». Roberto Keller ha fondato 13 anni fa a Rovereto la casa editrice che porta il suo nome. Ha portato in Italia un premio Nobel, ha vinto il premio «Lo Straniero», ha scovato e pubblicato meravigliosi libri che raccontano di confini e di storie particolari.



Dialogherà con Claudia Boscolo. Letture ad alta voce, a cura di Ugo Baldessari. Tra le novità presentate: «L’eredità delle dee» di Katerina Tuckova (in arrivo la terza ristampa), ci porta nel mondo di antiche guaritrici dei Carpazi Bianchi, pluripremiato bestseller ceco, ora tradotto in 15 lingue. «Cuori cicatrizzati» di Max Blecher il Kafka di Romania e poi c’è «Una guida per vivere nell’irrealtà - Moby Dick o la Balena», di Roberto Abbiati: un viaggio nel capolavoro della letteratura mondiale di Herman Melville, un volume un po’ romanzo a disegni un po’ libro d’arte.