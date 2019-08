Nel 1979, 40 anni fa usciva nelle sale cinematografico uno dei più grandi capolavori della storia del cinema, Apocalypse Now, considerato il più grande film sulla guerra in Vietnam.

Quarant’anni dopo quello stesso film, diretto da Francis Ford Coppola, esce in una nuova versione, restaurata ed in 4K. E nelle sale italiane il prossimo autunno distribuito dalla Cineteca di Bologna. Apocalypse Now-Final Cut ha una durata di poco oltre tre ore, più lungo quindi della versione originale.

È il film che Coppola stesso ha definito la «versione perfetta». Era infatti convinto che la versione originale del 1979 fosse troppo tagliata mentre Redux (una versione non integrale) risultasse troppo lunga. Così ha deciso di rimettere mano non solo al montaggio, ma anche di restaurare suono e immagine a partire dal negativo originale.

Il film vanta un cast eccezionale con Martin Sheen, Marlon Brando, Dennis Hopper, Robert Duvall, Harrison Ford e inizialmente avrebbe dovuto essere girato nel 1970 da George Lucas, mentre era ancora in corso il conflitto nel Vietnam. Le scene furono girate nelle Filippine e si dice anche che durante le riprese del film, anche a causa dello stress psicofisico, Coppola ebbe una crisi epilettica. Temeva anche che non venisse completato. Lui stesso investì molti soldi nella produzione e in tre diverse occasioni minacciò di volersi uccidere. Per completare il montaggio del film ci vollero ben due anni. Alcuni anni fa gli è capitato di guardarlo di nuovo e si è reso conto che il film era diventato più “contemporaneo”.