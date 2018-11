Domani anteprima a Trento dei «Mini Cuccioli»

Il Cinema Multisala Modena di Trento ospiterà domani alle 16, con ingresso gratuito per bambini fino ai 10 anni accompagnati, l’anteprima trentina di «Mini Cuccioli. Le quattro stagioni» il nuovo film d’animazione prodotto da Gruppo Alcuni con il sostegno di Trentino Film Commission.



La produzione di questo lungometraggio di animazione è stata un’occasione importante per il Trentino: tramite l’ecosistema di Artigianelli infatti si è venuto a creare un polo formativo di eccellenza per la specializzazione nel settore dei cartoon 2D e 3D. Il progetto è iniziato solo un anno fa, grazie al film dei «Mini Cuccioli», e in breve ha portato alla nascita di una nuova azienda, «Green Ink srl» che ha aperto un laboratorio nella realtà degli Artigianelli di Trento.



Il laboratorio, presentato ieri mattina a Trento insieme al film, coinvolge professionisti selezionati da tutta Italia e studenti della scuola che lavorano assieme alla realizzazione di importanti produzioni cinematografiche e televisive legate al mondo dei cartoons digitali. Il laboratorio si configura come una sperimentazione di eccellenza che potrà portare il Trentino a diventare un punto di riferimento importante per aziende, studenti e professionisti che sono interessati a crescere in questo settore.



Il film dei «Mini Cuccioli. Le quattro stagioni», ispirato alla fortunata serie d’animazione in onda sul canale Rai Yo Yo, vede in azione sei cuccioli di animale che, grazie alla loro diversità e alle loro caratteristiche, permettono ai bambini una immediata identificazione. La storia, che si apre con una visione di Piazza Duomo a Trento, è ambientata in un parco giochi e consentirà ai piccoli spettatori del film di vedere i protagonisti immersi nei mutamenti della natura con l’alternanza delle stagioni, pronti a divertirsi insieme inventando nuovi giochi, a fare amicizia con altri animali e a superare le paure e i bisticci che possono sorgere tra di loro.