La Craig Brown Band da Detroit a Trento il 19 settembre al Porteghet

Cosmopolitan Greetings torna in azione con il concerto della Craig Brown Band formazione statunitense che giovedì 19 settembre alle 19.30 suoneranno al Bar al Porteghet di Trento.

Uno dei musicisti più amati e potenti di Detroit, l’artista preferito da Jack White, suo mentore, si è messo in proprio. Beh, in proprio, nel senso che ha messo insieme un combo musicale dinamitardo e lo ha chiamato Craig Brown Band.L'album di debutto, The Lucky Ones Forget, è stato registrato quasi dal vivo al Brown Rice Studio con Warren Defever (His Name Is Alive) ed è ora disponibile su Third Man Records. È un LP pieno di canzoni sui cuori infranti, sulla pesca e sui furgoni, basati sul lavoro di quei temerari punk che hanno abbracciato la musica country (Replacements, Meat Puppets, Tom Petty e altri). Ed è uno dei dischi imperdibili dello scorso anno.

Craig Brown ha condiviso voci maniacali e chitarra nella band punk completamente sconvoltadei Terrible Twos (Urinal Cake Records). Ha suonato con King Tuff (Sub Pop) e fatto a pezzi i locali di Detroit con le Brownstown Gals e i Mahonies. Suona contemporaneamente con i Liquor Store del New Jersey.

Ha la capacità di distruggere le melodie più calde e più gustose dei Poco mentre ti spezza il cuore con le sue canzoni. E nonostante sia stato in band per anni, sta appena cominciando a stupire con la sua eclettica e compiuta, fottutissima capacità di suonare e scrivere canzoni. Dal vivo, la Craig Brown Band potrebbe sembrare un gruppo di freaks straccioni, ma regalano un suono sorprendentemente lucido e melodico che costringe anche il più bieco degli spettatori ad alzare lo sguardo dallo smartphone e a battere a ritmo i piedi. I bravi ragazzi della band, Eric, Perry e Block, tengono in scacco il rock classico da-jukebox, compensati dalle melodie melanconiche e perfette delle sorelle Drinkard, Caitlin e Bonnie.