Flymusic Arena: il taglio del nastro con due serate, fra musica e parole, dedicate ai Pink Floyd

Si apre questa sera, venerdì 13 settembre alle 21.30, con la “Lezione di rock “ tenuta dai critici musicali Ernesto Assante e Gino Castaldo la due giorni dedicata ai Pink Floyd che inaugura la Flymusic Arena in loc. Acquaviva a Besenello. I due giornalisti di Repubblica ripercorranno nelle sue due ore di durata di questa lezione - spettacolo, le trasformazioni e le composizioni, le difficoltà e le rinascite, le invenzioni, gli esperimenti e le mille vite di un gruppo davvero leggendario. Punta di diamante delle conferenze spettacolo è rappresentato da Pink Floyd in quadrifonia, un ascolto guidato dell’album “The Dark Side of the Moon”, capolavoro della musica rock che, grazie alla tecnologia quadrifonica, offrirà un viaggio, come mai ascoltato prima, nel “disco perfetto”. Il pubblico sarà letteralmente circondato dalle note e dagli effetti acustici che rivoluzionarono la musica nei primi anni Settanta, in un’esperienza unica e totalmente coinvolgente.

Domani, sempre alle 21.30, sul palco della Flymusic Arena i Sound Project con il loro “Pink Floyd Tribute” : la band torna a Trento, per l’ultima tappa del Summer Tour 2019, riproponendo lo show di suoni, luci e proiezioni. La continua ricerca storiografica, unita allo studio approfondito delle sonorità floydiane, ha permesso ai Sound Project di perfezionare il repertorio rendendolo sempre più fedele a quello originale della band inglese con brani tratti dai primi anni della psichedelia fino al periodo post Roger Waters. Una cura particolare viene riservata alla ricerca fedele dei suoni eseguiti tutti dal vivo e senza basi pre-registrate, qualità fondamentale per la riproduzione delle atmosfere che avvolgono i concerti dei Pink Floyd. La chitarra solista è affidata a Luca Pesaresi, mentre a Massimo Marzaloni quella effettistica, che contribuisce, insieme alle tastiere, i sintetizzatori e l’hammond di Claudia Ciuffoli, all’evocazione delle atmosfere dei Pink Floyd. La ritmica è curata da Marco Calabrese alla batteria, da Andrea Rossi al basso e da Luca Marzaloni alle percussioni, sax e sintetizzatori. Leonardo Bollini è l’interprete della voce solista, Sophie Rossini, Gloria Trotta e Margot Trotta di quelle dei cori.