La chitarra di Alix Anthony domenica 11 agosto al Trento Alta Bistrot

Da James Brown ai Duran Duran. Tanti e tanto diversi i grandi della musica che hanno voluto la chitarra versatile di Alix Anthony protagonista del live di domenica 11 agosto, alle 18, al Trento Alta Bistrot in Sardagna.

Insieme al cantante e chitarrista statunitense on stage ci saranno Roberto Zecchinelli, al basso e Jacopo Coretti alla batteria per un live organizzato da Giuseppe Marchi.



Tanti e tanto diversi i grandi della musica che hanno voluto la chitarra versatile di Alix Anthony: l’artista di di New York che da tempo vive a Londra è molto apprezzato e richiesto per il suo talento vocale e soprattutto per gli eccellenti assoli di chitarra.

Ha uno stile frizzante che spazia fra rock, blues, funk e soul: i suoi live mescolano brani originali e un variegato repertorio di cover da Jimi Hendrix ai Deep Purple fino a Prince.