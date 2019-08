Il cantante lirico italo - svedese Marco Stella in concerto venerdì 9 al Palazzo dei Panni ad Arco

Il baritono Marco Stella, cantante lirico italo - svedese che si esibisce a livello nazionale ed internazionale è il protagonista di una masterclasse che si tiene in questi giorni a Riva del Garda. Oltre agli allievi svedesi di Marco Stella, tra cui figurano anche cantanti già in carriera, alla masterclass partecipano anche diversi cantanti italiani. Stella si è esibito negli Stati Uniti, in Germania, Italia, Finlandia, Nuova Zelanda, Svezia con un repertorio che spazia dai ruoli classici della grande tradizione operistica italiana (Scarpia, Rigoletto, Gianni Schicchi) a quelli di grandi musical come "Il fantasma dell'Opera" e "Chess". Da tempo il maestro Stella desiderava far conoscere agli allievi svedesi le bellezze di Riva del Garda, sua terra d'origine, e così, grazie all'incontro con il soprano Sabrina Schneider dell'associazione Armonicà (Associazione Rilancio Musica d'Opera e Nuove Iniziative per il Canto), il progetto si è concretizzato.

Ad ospitare la masterlclass proprio l'associazione Armonicà, attiva sul territorio trentino dal 2014, che svolge le sue attività nel centro artistico Metroart di Riva del Garda i cui proprietari, Attilio Miori e Cinzia Straffelini, hanno accettato con entusiasmo di mettere a disposizione gli spazi del centro artistico per questa iniziativa. Il direttore d'orchestra Andrea Raffanini affianca in queste giornate di studio proprio Marco Stella curando lo studio del repertorio e l'interpretazione. La masterclass si concluderà con un concerto finale che avrà luogo , venerdì 9 agosto alle 20.45, all'auditorium di Palazzo dei Panni ad Arco, con ingresso libero. In questa occasione ad accompagnare tutti i partecipanti alla masterclass, Marco Stella e Andrea Raffanini ci saranno al pianoforte i maestri Natalia Psenita e Antonio Vicentini.