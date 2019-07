Dal 12 al 14 luglio l’Avventure Film Festival a Rovereto

Da domani, venerdì 12, a Rovereto, è il momento dell’ Avventure Film Festival, evento internazionale interamente dedicato a film e documentari di avventura e esplorazione, selezionati da tutto il mondo.



Avventure Film Festival proporrà una selezione di documentari, nuovi e non solo, preziosi, difficilida vedere, che raccontano l’ambiente, l’idea umana della sfida e della motivazione, ma anchel’esperienza dell’uomo di fronte alla Natura: quanto necessario a immaginare un’idea di avventura. Le proiezioni, venerdì e sabato sera dalle ore 21, ad ingresso gratuito, si terranno nel giardino del Mart.



Sabato si potrà partire in bici da Arco per arrivare a Rovereto per l’aperitivo e per i film, per rientrare poi ad Arco nuovamente in bici.



Amazigh.jpg

Oltre ai film, in programma anche il workshop “Avventure Film Lab”, con il produttore Edoardo Fracchia, dedicato alla narrazione documentaristica, sabato e domenica dalle 10 alle 17.



Tra gli ospiti, per raccontare la loro idea di avventura e di “storytelling”, anche l’alpinista Maurizio Zanolla Manolo, che sarà presente a Rovereto in Piazza Loreto sabato alle 18 e che ha quest’anno pubblicato il suo primo libro “Eravamo immortali”.



Ad aprire il programma, venerdì alle 18, le “cicliste per caso” Silvia Gottardi e Linda Ronzoni, che avranno occasione anche di toccare l’importante tema dell’emancipazione femminile e della sicurezza in viaggio.



AtimetoRemember.png

L’enoteca Le Radici ospiterà non solo l’aperitivo di apertura, ma anche la mostra delle illustrazioni dell’artista, esploratore e alpinista Jeremy Collins, grazie alla collaborazione con Tonki. E in Sala Baldassarri sarà visitabile la mostra fotografica di Gianna Ossena Luci e colori della terra.



Rovereto, per due giorni, diventerà lo spazio in cui confrontarsi, incontrarsi e raccontarsi, immaginando di andare oltre al consueto, al di là della nostra zona di comfort. Tutto parlerà di avventura e esplorazione si conferma ancora una volta città di confine tra lemontagne e il mondo della cultura, proponendosi come spazio in cui unire le attività outdoor allariflessione sul cinema, sulla fotografia, sull’arte e sul racconto.



Il programma delle proiezioni e degli incontri nei dettagli è disponibile su www.adventuredays.it/avventure-film-fest/