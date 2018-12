Sci e slittino by night a Obereggen

Dallo sci by night alle degustazioni ad alta quota passando per eventi sportivi e non fino alla possibilità di visitare importanti luoghi sacri ad alta quota come il celebre Santuario di Pietralba. Bellezze e novità tutte da scoprire nel 2019 che verrà targato Obereggen nel comprensorio del Latemar tra le Dolomiti patrimonio dell'Unesco dove la stagione invernale terminerà il 22 aprile 2019. Il tutto ad appena 20 minuti dai mercatini di Natale sotto gli antichi portici e in piazza Walther a Bolzano.

Tra le recenti novità offerte da Obereggen ecco il rifugio Oberholz: si tratta di un gioiello di architettura realizzato con materiali eco-sostenibili. Qui si potranno gustare specialità enogastronomiche tipiche del territorio della Val d'Ega. Tutto il gusto e il sapore dei piatti di montagna si uniranno a una veduta spettacolare sulle vette circostanti e a un paesaggio naturale mozzafiato. Conferme di giorno ma anche di notte per sciatori e amanti dello slittino: anche quest'anno potranno scendere in notturna sulla pista Obereggen e su quella di slittino, illuminate tre volte ogni settimana martedí, giovedí e venerdí dalle ore 19 alle ore 22.

Ogni lunedÌ alle ore 21.30, presso la stazione a valle, avrà luogo l'Obereggen Night Show, un entusiasmante spettacolo della Scuola Sci e Snowboard locale con i migliori freestyler della regione e vin brulé gratuito per gli spettatori. Già celebre per il consueto slalom di Coppa Europa a dicembre, Obereggen ospita a cavallo tra gennaio e febbraio la Coppa del mondo di slittino e importanti gare di snowboard. Spazio al profano ma anche al sacro con santuario di Pietralba a 1520 metri di quota fondato nel 1553, dopo il ritrovamento della statuetta miracolosa, una Pietà in alabastro, effettuato da un contadino del luogo, Leonhard Weißensteiner, al quale sarebbe apparsa la Vergine Maria, guarendolo dalla sua malattia.

La neve è garantita da oltre 200 cannoni del sistema di innevamento programmato ad Obereggen e nello Ski Center Latemar, eletto da Skiresort.de, il più importante portale dello sci a livello mondiale quale migliore località sciistica del mondo, nella categoria delle località sciistiche con piste fino ai 60 km davanti alle località austriache Turracher Hohe e Kitzsteinhorn Kaprun, Zauchensee-Flachauwinkl e la svizzera Davos Klostern. Cinque stelle, il massimo del punteggio, sono andate, fra l'altro, ai suoi impianti di risalita, alla sua offerta di servizi per bambini e famiglie, alla garanzia di neve, alla preparazione delle piste, all'offerta enogastronomica e agli snowpark.