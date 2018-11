A Rovereto si danza all'antica

L’Accademia di Musica Antica, in collaborazione con «De Sphaeris» di Bologna e «Felsina Danzatrice» di Bologna organizza un corso di danza storica ispirandosi a quell’unione di poesia musica e danza (Mousikè) che dalle radici dell’antica cultura greca ha trovato nel tardo ‘500 italiano uno dei suoi sviluppi più suggestivi e stimolanti, dando luogo a nuove forme espressive come la monodia accompagnata e il dramma per musica.

Il prossimo incontro è in programma domani, sabato 24 novembre, dalle ore 15.30 alle 18.30 nella sala circoscrizionale di Palazzo Adami in piazza San Marco. Docente Davide Vecchi (Bologna); il successivo incontro sarà sabato 8 dicembre.

I partecipanti avranno l’opportunità, nelle fasi finali del corso tra maggio e giugno 2019, di danzare accompagnati da cantanti e musicisti con strumenti storici, allestendo anche uno spettacolo-saggio finale.

Per informazioni e iscrizioni:info@accademiadimusicantica.it, davide_vecchi@libero.it

tel. 347 5954200

Sede del corso: Accademia di Musica Antica, Palazzo Carpentari von Mittenberg, piazza San Marco 7 Rovereto.