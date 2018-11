Festa da incorniciare il prossimo 10 novembre per tutti i fan dei dolci con il taglio di un salame di cioccolato lungo 250 metri: a offrire l'occasione ghiotta a tutti gli amanti del cioccolato in Italia è l'apertura di «Cioccolandia», manifestazione organizzata a Castel San Giovanni (Piacenza) giunta all'edizione numero 15 e realizzata dalla Pro Loco di Castel San Giovanni in collaborazione con l'amministrazione comunale e il comitato "Vita nel Centro Storico".

L'evento propone anche una piramide di 6.000 profiteroles, 25.000 mattoncini di cremino, 4.000 meringhe e 3.000 fette di Torta Rita. Oggi nella penisola, secondo un sondaggio Doxa\Deliveroo, realizzato nel periodo settembre-ottobre 2018 su un campione di mille italiani, il 62% degli interpellati mangia il cioccolato frequentemente (almeno 2/3 volte a settimana) e un italiano su 5 (19%) dichiara di mangiarlo tutti i giorni.

Dallo studio emerge inoltre che ad essere più golose sono le donne (65%) e i millennials (25-34anni, 69%). A livello geografico sono gli abitanti del sud e delle Isole ad amare il cioccolato più che in ogni altra zona d'Italia (68,1%) davanti agli abitanti del nord ovest d'Italia (62,4%). Dai ricercatori viene sottolineato inoltre che il 45% concorda nell'affermare che mangiare cioccolato è un momento di soddisfazione, per il 27,2% è un desiderio irrinunciabile mentre solo per il 6% è definita come consolazione.

Secondo l'associazione delle industrie del dolce e delle paste italiane (Aidepi) nel 2017 il consumo pro capite è stato di 2,47 chilogrammi.