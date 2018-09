Come festeggia il proprio compleanno un mastro birraio? Ovviamente con un evento a base di buona birra artigianale, magari creandone una speciale, ad hoc per l'evento. in via Salorno, poco prima di Lavis sarà una giornata speciale per i tre giovanissimi titolari di Passion Brewery, ovvero Marco Tettamanti (il festeggiato), Michele Zotta e Marzio Dalpalù. A 6 mesi dall'apertura ufficiale (ecco l'altra «scusa» per l'evento) il moderno e innovativo birrificio, ha pensato a un'intera giornata di festa con una formula diventata ormai garanzia di successo soprattutto tra i più giovani: street food, birra artigianale e musica.

L'apertura è prevista alle 12 con tre ristoranti su quattro ruote che cucineranno le proprie specialità. Dalle 14 alle 17 sono previste visite guidate del birrificio, con Marco nelle vesti di Cicerone che spiegherà i segreti delle sue birre. Poi la musica: dalle 17 alle 19 spazio ai Beavers from Mars, dalle 19 alle 21 i Joy Holler e dalle 21 alle 23 dj con Roby M Rage. E per una festa che si rispetti non possono mancare gli amici: in questo caso ci saranno altri birrai trentini, ovvero il Birrificio Rethia che sarà presente con uno stand e con le proprie birre. A dimostrazione di come il piccolo (ma in costante sviluppo) mondo dei birrifici artigianali trentini viva di amicizia e di scambi di opinioni, non di rivalità e invidie. Tornando a Passion Brewery la novità degli ultimi giorni è il lancio sul mercato di duedelle proprie birre, la Fatty e la Mild, nell'inusuale formato della lattina.