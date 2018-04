Tutto pronto per domenica per la chiusura della stagione invernale sul Ciampac, anche quest’anno con un evento che fa della stravaganza il tema della giornata: Torna «Destroy the winter» (letteralmente «distruggi l’inverno»), la competizione che riporta all’arrivo delle piste del Ciampac una piscina di 23 metri, da attraversare in sci, snowboard, carri e mezzi non convenzionali.

Non è una gara di nuoto o di salto, ma sarà l’originalità a premiare i fantasiosi atleti: il tema di quest’anno, i mitici Flinstones dei cartoni animati, porterà sugli sci costumi animalie e ossa di dinosauri.

É possibile partecipare alla competizione iscrivendosi direttamente la mattina a bordo piscina, presso gli impianti del Ciampac. Un’occasione per tifare i propri amici in una competizione che nell’arco alpino e sui video sul web sta diventando negli anni un divertimento sempre più condiviso, oltre ad essere una sfida tutta da raccontare per chi tenterà l’impresa di attraversare il bacino d’acqua in un’unica scivolata.

Assieme alle risate, al tifo entusiasta e alla musica dei dj set previsti per tutta la giornata, in quota vi sarà anche la decima edizione dell’Inter Club Snow Cup, con il bomber Nicola Berti come ospite e organizzatore del torneo: una serie di tornei 2 contro 2 ad alta tensione, che contribuiranno ulteriormente a sciogliere le nevi del comprensorio del Ciampac, pronto a lasciare il posto al riposo primaverile.