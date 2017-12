La campagna elettorale in vista delle elezioni nazionali 2018 è ormai iniziata. Il Movimento 5 Stelle porterà in Trentino il proprio volto più noto, in questi giorni in giro per l'Italia anche se non sarà uno dei candidati a marzo: Alessandro Di Battista, infatti, sarà a Trento sabato 30 alle ore 18.00 al Teatro San Marco (Via S. Bernardino 8, 38122 Trento). Insieme a Riccardo Fraccaro (M5S Camera) e a Filippo Degasperi (M5S Provincia di Trento), Di Battista presenterà il programma del Movimento 5 Stelle per le elezioni politiche del 2018.

L'ingresso è libero fino a esaurimento posti.