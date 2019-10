Il cantautore di Trento Giovanni Dallapè sulle tracce di Brunori Sas attraverso la sua cover del brano “La verità” pubblicando un videoclip e rendendo l’ascolto disponibile su tutte le piattaforme digitali.

“Ho scelto questa canzoni di Bruori Sas - racconta Giovanni all’Adige - perché parla dell’essere umano, della sua paura di rischiare e di scomparire senza aver realizzato la propria esistenza”.

Giovannin Dallapè ha pubblicato il suo primo disco “Un punto di vista” nel 2018 con brani originali e in questo periodo sta registrando in studio altre canzoni, ma non sempre tutti i messaggi e le storie che vuole raccontare sono contenute nelle proprie canzoni, per questo ha scelto di interpretare questo brano, per raccontare la persona umana, la sue fragilità e la paura dinon vivere pienamente ogni giorno della propria vita.

La scelta di questo brano, come pezzo da reinterpretare, deriva da alcuni stimoli che riguardano la sua attività di insegnante di canto, a Trento e Milano, e dall’attività di Musicoterapia che svolge quotidianamente. “Queste discipline mi mettono a contatto con molte persone, sia per aiutarle a vivere la loro passione per la musica e il canto sia come strumento terapeutico, e per questo ha la possibilità di ascoltare tante storie di vita, i sogni, le speranze di ognuno di loro e riflettere sull’universo della persona umana, aspetto che secondo me viene descritto molto bene dal brano del cantautore siciliano”.