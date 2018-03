Nereis: ecco il video del singolo «Breaking Bad»

Bel colpo della band trentina dei Nereis che hanno firmato con la label statunitense Eclipse Records un contratto che prevede un importante impegno sul disco in uscita, dal titolo «Turning Point».



I Nereis, nome dietro cui si celano gli ex Black Star, si sono dunque accasati con l’etichetta che ha la sua sede a Butler. A darne notizia proprio l’ Eclipse Records che con un articolo sul suo sito annuncia l’ingresso in famiglia del gruppo italiano. La band trentina ha catturato l’attenzione dell’etichetta americana dopo aver raggiunto e superato 125.000 downloads con il precedente disco auto-prodotto «From The Ashes» sul portale di musica royalty free Jamendo. Successivamente, dopo aver ascoltato il materiale del nuovo disco, i tipi della label americana hanno voluto gettare le basi per la firma del contratto, che prevede la distribuzione internazionale del nuovissimo album Turning Point, in uscita nel mese di giugno.



«Dopo aver concluso il nostro nuovo disco, ci siamo messi a cercare un’etichetta discografica che potesse rispecchiare le nostre aspettative - racconta all’Adige il cantante Andrea Barchiesi - e alla fine abbiamo trovato ciò che stavamo cercando, ed è con molto entusiasmo che abbiamo deciso di cogliere l’opportunità di lavorare con Eclipse Records che a mio avviso- è davvero capace di fare un gran lavoro con le band. Sono convinto che assieme formeremo la squadra perfetta per promuovere al meglio la nostra musica».

A breve uscirà il primo lavoro in simbiosi con la nuova squadra composta da etichetta e band: si tratta del singolo «Breaking Bad» lanciato online con un videoclip ufficiale girato a Milano assieme a Maurizio della Moviedel. Riguardo alla trasformazione del loro nome da Black Star a Nereis i ragazzi della band hanno spiegato: «La nostra scelta è stata dovuta in parte a dinamiche commerciali - infatti il nome Black Star risultava essere un marchio registrato e il cambio di nome sarà il traino che ci porterà alla pubblicazione del nostro primo cd».



Il nome di Nereis (ovvero Nereide) una ninfa del mare figlia di Nereo e di Doride, figure della mitologia greca considerate creature immortali e di natura benevola si lega al concept stesso del nuovo disco «Turning Point» già disponibile in pre ordine su Amazon e iTunes.