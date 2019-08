Dopo i "cinquanta" arrivano brutti segnali

Molte brutte cose accadono quando superi i 50. Non vedi più da vicino, non senti più da lontano, se ti parlano di precauzioni a letto, pensi alle sbarre per non cadere, e continui a incontrare persone della tua età che sembrano il nonno di Heidi (e sono ex compagne delle elementari).

Per portarti avanti inizi a ispezionare cantieri, perché sai che ci passerai i pomeriggi ed è il caso di iniziare a valutare i più comodi.

Ma soprattutto, inizi a pensare alla morte. Da giovane non ci pensi mai, perché sei troppo impegnato a pensare al sesso, o al lavoro, o al sesso sul posto di lavoro.

Ma attorno ai 50 anni cambia tutto; e quando incontri qualcuno che non vedi da molto tempo ti ritrovi in una conversazione tipo questa.

Altro: At sentì del Tamanini?

Tu: No, sa ghè succes?

Altro: L’è mort!

Tu: Noooo!

Altro: Sì! L’era alla fattoria didattica, el s’è encucià per accarezzar en cavret. E l’è mort prima ancor de toccar terra..

Tu: El cavret?

Altro: No, el Tamanini.

Tu: Non podo crederghe! El Tamanini!

Altro: Te ticordet che om che l’era.. che.. penso che el fosse.. uno che.. Te ricordet che el feva anca teatro? Te ricordet quando l’ha fat “l’usel del Marescial” della Cont?

Tu: No, quando?

Altro: Ma daii, quella commedia bella! che lù el feva la parte de tutti i attori, usel compreso..

Tu: El Tamanini?

Altro: Sì! El tegniva su anca le quinte. Ma tì no eret dentro en quella compagnia teatrale?

Tu: Mi no..

Altro: Scusa ma non set el Mario.. uhm.. no me ricordo el cognome iuteme.. sa fat de cognome?

Tu: Pedrotti

Altro: No, no l’è quello!

Tu: Sì enveze. Mì son el Paolo Pedrotti

Altro: Ma mì no conosco nessun Paolo Pedrotti.. Speta n’atimo. Se no te sei el Mario.. come fat a conoscer el Tamanini?

Tu: Tamanini chi?