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Venezia 83, parata di stelle sul red carpet della cerimonia di chiusura
Sfilano tra gli altri la co-conduttrice Scarano e la cantante Michielin
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Venezia 83, il regista di "Dau" dedica il Leone d'argento al popolo ucraino

Venezia 83, il regista di \"Dau\" dedica il Leone d'argento al popolo ucraino
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Venezia 83, Scamarcio: "Premio Orizzonti molto importante per me e per il film"

Venezia 83, Scamarcio: \"Premio Orizzonti molto importante per me e per il film\"
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Venezia 83, Barbera: "Celebriamo la forza del cinema contemporaneo"

Venezia 83, Barbera: \"Celebriamo la forza del cinema contemporaneo\"
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Venezia 83, Vincenti: "Col nostro lavoro possiamo costruire un messaggio di pace"

13 settembre 2026
Venezia 83, Vincenti: \"Col nostro lavoro possiamo costruire un messaggio di pace\"
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Houthi, 'colpita una base militare saudita con missili balistici e droni'

13 settembre 2026
Houthi, 'colpita una base militare saudita con missili balistici e droni'
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Competizioni bizzarre, in Polonia il torneo di imitazione di uccelli...

12 settembre 2026
Competizioni bizzarre, in Polonia il torneo di imitazione di uccelli...
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I Brics sottoscrivono all'unanimità la Dichiarazione di Nuova Delhi

12 settembre 2026
I Brics sottoscrivono all'unanimità la Dichiarazione di Nuova Delhi
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Estrema destra in piazza in Inghilterra e Usa contro musulmani e migranti

12 settembre 2026
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Onorato: "Difendiamo la democrazia, lunedì in piazza davanti al Senato"

12 settembre 2026
Onorato: \"Difendiamo la democrazia, lunedì in piazza davanti al Senato\"
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Alto Adige, esponente di AfD a Termeno: "Sudtirolo esempio emblematico"

12 settembre 2026
Alto Adige, esponente di AfD a Termeno: \"Sudtirolo esempio emblematico\"
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Croce Rossa, a Lavis il nuovo polo logistico

12 settembre 2026
Croce Rossa, a Lavis il nuovo polo logistico
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Grecia, al mare con maiali e maialini (golosi ed eccellenti nuotatori)

12 settembre 2026
Grecia, al mare con maiali e maialini (golosi ed eccellenti nuotatori)
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