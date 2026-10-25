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Ucraina: Kallas, "Poca speranza per una pace imminente"
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Clima: Hoekstra, "Scelte di oggi riducono gli impatti, serve azione a tutti i livelli"

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Il Salone italiano dedicato all’enoturismo, organizzato da Riva: parla Failoni

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Ferrero, 80 anni di crescita fra acquisizioni e nuovi mercati

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Geely Auto Talks arriva a Bari: avvicinare istituzioni, atenei e imprese

27 ottobre 2026
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Fatima Ezzahra El Mansouri: “Io sono la signora primo ministro, fateci l’abitudine”

27 ottobre 2026
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Immigrazione: Brunner, "Proposta riforma di Frontex, per agire prima che si verifichi una crisi"

27 ottobre 2026
Immigrazione: Brunner, \"Proposta riforma di Frontex, per agire prima che si verifichi una crisi\"
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Elezioni in Israele, Gadi Eisenkot deposita la sua scheda nell'urna

27 ottobre 2026
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A2A inaugura a Milano cabina primaria Comasina, benefici per 100mila utenze

27 ottobre 2026
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Halloweeen, a Dublino lo spettacolo “Fiain” tra musica e parata di marionette giganti

27 ottobre 2026
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Scontri Milano, legali Siher: "Non siamo sorpresi dal carcere data l'aria politica che tira"

27 ottobre 2026
Scontri Milano, legali Siher: \"Non siamo sorpresi dal carcere data l'aria politica che tira\"
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Netanyahu alle urne con la moglie invita gli elettori a “votare come si deve”

27 ottobre 2026
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Di Segni: "Elezioni in Israele? Ci auguriamo si trovi una situazione equilibrata"

27 ottobre 2026
Di Segni: \"Elezioni in Israele? Ci auguriamo si trovi una situazione equilibrata\"
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