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Trento saluta la Bookique: tre giorni di eventi per l’addio

Grande partecipazione ieri sera, giovedì 11 giugno, alla Bookique per l’avvio di “15salutiamo?”, la tre giorni che accompagnerà lo storico caffè letterario della Predara verso la chiusura definitiva. La piazzetta si è riempita di persone per concerti, incontri e momenti di condivisione. Sul palco anche il Diplomatico, mentre Serena Tomasi ha ringraziato il pubblico per l’affetto dimostrato in questi anni. Oggi il corteo in centro e domani, sabato 13 giugno, il gran finale con Omar Pedrini.