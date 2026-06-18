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Tradizione dei Cantori della Stella, l'affollata cerimonia in cattedrale

Si è svolto in piazza Duomo il tradizionale mandato ai Cantori della Stella. I gruppi, giunti dalle vallate del Trentino, sono stati accolti dall’arcivescovo Lauro Tisi e sono entrati in processione in cattedrale con la statuina del Bambino Gesù. Il mandato accompagnerà i cantori fino all’Epifania. Presente anche la Comunità ortodossa moldava di Volano. Al termine, momento conviviale con bevande calde e dolci offerti dalla Protezione civile Ana Trento. (video Daniele Panato)