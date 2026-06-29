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Terremoto Venezuela, cittadini protestano e costringono i militari a partecipare ai soccorsi
Di fronte alle critiche della popolazione locale, i soldati hanno imbracciato pale e picconi
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A Washington, Trump apre le celebrazioni per i 250 anni degli Usa

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Lincoln Memorial, adesso la vasca perde anche pezzi di vernice

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La Visitazione all’Aquila, Raffaello e Pontormo a confronto al Munda

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Ingegnere a Macuto: “Per mamma e figli, ora condizioni sono troppo negative”

29 giugno 2026
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Parlano i ragazzi che hanno trovato la granata nel lago di Caldonazzo

29 giugno 2026
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Trovano una granata al lago di Caldonazzo e la portano a casa a Trento: intervengono gli artificieri

29 giugno 2026
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Forte scossa di assestamento in Venezuela di magnitudo 5.1.

29 giugno 2026
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Venezuela, madre e figli sotto le macerie: le operazioni all'interno della struttura

29 giugno 2026
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Philip Morris International e Andrea Bocelli presentano “Believe. Further”

29 giugno 2026
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Venezuela, cugina della donna intrappolata: “Ha comunicato che era viva su WhatsApp”

29 giugno 2026
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Idf fa esplodere mega sito sotterraneo di Hezbollah nel sud del Libano

29 giugno 2026
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Philip Morris International e Andrea Bocelli presentano “Believe. Further”

29 giugno 2026
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