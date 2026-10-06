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Stagione finita per Sinner, l'annuncio via social del n.1 del mondo
"Devo sottopormi a un trattamento per un'infiammazione al ginocchio". Tornerà nel '27
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Blocchi dei licei, proseguono le proteste in tutta la Francia

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Calabria Innovativa, Contu: “Una grande occasione raccontare ciò che avviene nei territori”

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Occhiuto: “L’IA non si può arrestare, si parla poco delle opportunità”

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Kiev installa reti antidrone sui ponti della capitale, è la prima volta

6 ottobre 2026
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In Italia si vive in media fino a 84 anni, ma in buona salute solo fino a 58

6 ottobre 2026
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Fondi pensione, a metà anno crescita sul 2025 già del 4,3%

6 ottobre 2026
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India, opposizione in piazza a Delhi per la protesta sulle liste elettorali

6 ottobre 2026
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Canada, i separatisti vincono le elezioni in Quebec

6 ottobre 2026
Canada, i separatisti vincono le elezioni in Quebec
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Yemen, non si fermano i combattimenti fra Houthi e forze governative

6 ottobre 2026
Yemen, non si fermano i combattimenti fra Houthi e forze governative
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Spagna, incidenti alla manifestazione sui temi della casa ieri a Barcellona

6 ottobre 2026
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Torino-Juventus, oltre 20 misure cautelari fra i tifosi di entrambi i club

6 ottobre 2026
Torino-Juventus, oltre 20 misure cautelari fra i tifosi di entrambi i club
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Torino, delitto Rroku: arrestati la moglie e il suo nuovo compagno

6 ottobre 2026
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