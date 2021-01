Che beffa per Craig Sheriff, che in Nuova Zelanda aveva preso all'amo un grosso esemplare di squalo ramato. Dopo 20 minuti di battaglia, quando il pescatore sembrava ormai avere la meglio e stava per tirare a bordo la preda, lo squalo, con un’ultima, potente veronica in acqua ha strappato la lenza e si è liberato. Al pescatore restano le mozioni per quei 20 minuti indimenticabili.