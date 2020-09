Due sorelle scatenate al sole di Capri: Belen e Chechu Rodriguez infiammano il web con un balletto sexy in barca, postato su Instagram. Un momento di serenità, per Chechu, che ancora sta passando le vacanze senza Ignazio Moser, dopo la crisi tra i due in Sardegna? Evidentemente sì, anche se non mancano gli indizi di un possibile riavvicinamento. Stay tuned!