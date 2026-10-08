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Scuola: Valditara presenta i risultati del PNRR
‘Abbiamo superato tutti i target dell’Europa’
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Pontedera, il consigliere Pd alla Meloni: “Ciociara, nella maniera più dispregiativa”

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Arrestato latitante in Calabria: era in un residence nel vibonese

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A Viareggio danni a edifici e automobili per il maltempo

A Viareggio danni a edifici e automobili per il maltempo
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Legge elettorale, Schlein: “Meloni teme il voto ma la novità siamo noi e vinceremo”

8 ottobre 2026
Legge elettorale, Schlein: “Meloni teme il voto ma la novità siamo noi e vinceremo”
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L.elettorale, Conte: “Meloni prima premier donna che sbarra la strada alle altre donne”

8 ottobre 2026
L.elettorale, Conte: “Meloni prima premier donna che sbarra la strada alle altre donne”
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"SPAZIO, ULTIMA DENTIERA" ....a teatro!

8 ottobre 2026
\"SPAZIO, ULTIMA DENTIERA\" ....a teatro!
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Parigi, polizia smantella una barricata eretta dagli studenti

8 ottobre 2026
Parigi, polizia smantella una barricata eretta dagli studenti
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Continuano le proteste degli studenti in tutta la Francia: cassonetti in fiamme a Rennes

8 ottobre 2026
Continuano le proteste degli studenti in tutta la Francia: cassonetti in fiamme a Rennes
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Dalmasso (Satispay): ‘rendere strutturale detassazione fringe benefit’

8 ottobre 2026
Dalmasso (Satispay): ‘rendere strutturale detassazione fringe benefit’
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Valditara, situazione della scuola italiana diversa rispetto alla Francia

8 ottobre 2026
Valditara, situazione della scuola italiana diversa rispetto alla Francia
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Yemen, il blocco imposto dagli Houthi aggrava la carenza di generi alimentari

8 ottobre 2026
Yemen, il blocco imposto dagli Houthi aggrava la carenza di generi alimentari
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Israele: “Chiuso consolato Gb a Gerusalemme Est ma alcuni diplomatici possono restare”

8 ottobre 2026
Israele: “Chiuso consolato Gb a Gerusalemme Est ma alcuni diplomatici possono restare”
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