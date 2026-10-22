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Salvini: "I militari a Milano potranno intervenire con Lince e droni"
Il ministro: "Potranno garantire l'ordine pubblico con le altre forze dell'ordine"
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Corteo lento dei tir al porto di Napoli, bloccato il passaggio dei carburanti

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Caro carburanti, i pescherecci restano fermi al porto di Pescara

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Agricoltura in Trentino, prospettive future: Franceschi (Fondazione Mach)

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Agricoltura in Trentino, prospettive future: Zardi (Università di Trento)

22 ottobre 2026
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Morgan: "Sanremo è come Natale, gli manca solo la musica"

22 ottobre 2026
Morgan: \"Sanremo è come Natale, gli manca solo la musica\"
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La Corte penale internazionale vince il premio Sacharov del Pe

22 ottobre 2026
La Corte penale internazionale vince il premio Sacharov del Pe
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Truffa del "finto carabiniere": a Rocca di Papa chiamano, ma a casa di uno vero

22 ottobre 2026
Truffa del \"finto carabiniere\": a Rocca di Papa chiamano, ma a casa di uno vero
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Università, a Roma 1.400 studenti per scegliere il proprio futuro

22 ottobre 2026
Università, a Roma 1.400 studenti per scegliere il proprio futuro
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Mattarella: “Un’appropriata dinamica salariale è valore della civiltà europea”

22 ottobre 2026
Mattarella: “Un’appropriata dinamica salariale è valore della civiltà europea”
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Meloni: "Pochi soggetti continuano i blocchi, non tolleriamo le intimidazioni"

22 ottobre 2026
Meloni: \"Pochi soggetti continuano i blocchi, non tolleriamo le intimidazioni\"
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Sostenibilità e prestazioni tecniche, a Bolzano la terza edizione di Smart & Sustainable Materials

22 ottobre 2026
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Natali (Confprofessioni): "Mondo professioni asse portante del sistema paese"

22 ottobre 2026
Natali (Confprofessioni): \"Mondo professioni asse portante del sistema paese\"
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