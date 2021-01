Partire ultimo e arrivare primo. E poco importa se si tratta di kart: la classe si vede su qualsiasi mezzo. Lo ha dimostrato il nuovo pilota della Ferrari, Carlos Sainz Jr, che sul suo profilo Instagram ha postato una gara in un centro per go-kart: partito dall’ultima fila, in pochi giri ha superato tutti. Speriamo che sia di bon augurio per la nuova stagione della Rossa.