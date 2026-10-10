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Ruffini lancia Più Uno: "Il campo largo cerchi un terzo nome"
Il co-fondatore del nuovo partito: "Se ci saranno le primarie ci saremo"
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Torino, inaugurata la mostra ANSA "Le donne della Repubblica"

Torino, inaugurata la mostra ANSA \"Le donne della Repubblica\"
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Dalla musica ai videogiochi, in Iraq è un trionfo d'arte al festival di Babilonia

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Raid russo distrugge un edificio a Zaporizhzhia: almeno 17 vittime

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Sfida tra coniglietti nel campionato europeo di salto a ostacoli

10 ottobre 2026
Sfida tra coniglietti nel campionato europeo di salto a ostacoli
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Milano, botta e risposta tra Lega e Lambretta. Gli attivisti: "Siete 4 gatti"

10 ottobre 2026
Milano, botta e risposta tra Lega e Lambretta. Gli attivisti: \"Siete 4 gatti\"
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I 50 anni di Paganella 2001: l'assessore Spinelli

10 ottobre 2026
I 50 anni di Paganella 2001: l'assessore Spinelli
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I 50 anni di Paganella 2001: l'assessore Failoni

10 ottobre 2026
I 50 anni di Paganella 2001: l'assessore Failoni
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Gabrielli: "Servono più Cpr, ma oggi i trattamenti sono aberranti"

10 ottobre 2026
Gabrielli: \"Servono più Cpr, ma oggi i trattamenti sono aberranti\"
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Greta Thunberg partecipa al corteo per Gaza a Napoli

10 ottobre 2026
Greta Thunberg partecipa al corteo per Gaza a Napoli
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Fitto: "In Europa stiamo lavorando al diritto di restare"

10 ottobre 2026
Fitto: \"In Europa stiamo lavorando al diritto di restare\"
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Danneggia tre volte la tomba dell'ex sindaco, 92enne denunciata a Treviglio

10 ottobre 2026
Danneggia tre volte la tomba dell'ex sindaco, 92enne denunciata a Treviglio
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Arrestato il leader del "partito delle blatte", la polizia a bordo dell'aereo

10 ottobre 2026
Arrestato il leader del \"partito delle blatte\", la polizia a bordo dell'aereo
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