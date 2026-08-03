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Roma, si accentuano i disagi degli sfollati di Spin Time
I volontari: "Alla situazione già difficile si aggiunge il caldo intenso di questi giorni"
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Spin Time, Fratoianni: "Situazione triste e preoccupante di un bene comune"

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Delmastro, protesta del M5s in Aula: "Aprite la cassaforte, fuori le chat"

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Caso Maiorana, la madre: "Nessun caso di scomparsa va archiviato"

Caso Maiorana, la madre: \"Nessun caso di scomparsa va archiviato\"
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L'ultimo saluto a Mattia

3 agosto 2026
L'ultimo saluto a Mattia
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L'appello dal canile: "L'abbandono in estate è ancora troppo diffuso"

3 agosto 2026
L'appello dal canile: \"L'abbandono in estate è ancora troppo diffuso\"
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Frane e danni per maltempo in Val di Fassa, turisti evacuati

3 agosto 2026
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L'Odissea di Nolan sbarca a Seul, l'emozione del cast

3 agosto 2026
L'Odissea di Nolan sbarca a Seul, l'emozione del cast
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Messico, centinaia di mongolfiere di carta illuminano il cielo notturno di Patzcuaro

3 agosto 2026
Messico, centinaia di mongolfiere di carta illuminano il cielo notturno di Patzcuaro
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Corea del Nord, spiagge affollate durante l'ondata di caldo

3 agosto 2026
Corea del Nord, spiagge affollate durante l'ondata di caldo
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Parigi, il "volo" sulla Senna con l'eFoil

3 agosto 2026
Parigi, il \"volo\" sulla Senna con l'eFoil
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Inondazioni in Cile dopo una violenta tempesta, almeno 2 morti

3 agosto 2026
Inondazioni in Cile dopo una violenta tempesta, almeno 2 morti
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Stati Uniti, la devastazione dopo gli incendi a Spokane

3 agosto 2026
Stati Uniti, la devastazione dopo gli incendi a Spokane
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